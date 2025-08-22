F1-CEO Stefano Domenicali vindt dat Duitsland thuishoort op de kalender en wil met het land in gesprek gaan over een mogelijke rentree. Onze oosterburen hebben sinds de coronapandemie geen Grand Prix meer georganiseerd, maar in Hockenheim leeft al enige tijd de wens om terug te keren. Het circuit verdween uit de rotatie vanwege financiële problemen en een vermeend gebrek aan belangstelling.

Voordat Duitsland van de kalender verdween, stond er bijna ieder jaar een Grand Prix op de planning – sinds 1950 had het land maar vier edities gemist. De Formule 1 wisselde daarbij tussen het circuit van Hockenheim en de legendarische Nürburgring. Ondanks dat Duitsland in de afgelopen decennia grote wereldkampioenen als Sebastian Vettel en Nico Rosberg heeft voortgebracht, lijkt de interesse voor de sport te zijn afgenomen. Dalende kijkcijfers en financiële problemen bij beide circuits maakten uiteindelijk een einde aan de Duitse GP.

Concurrentie

Toch ziet Domenicali mogelijkheden om Duitsland in de toekomst weer een plek te geven op de F1-kalender, zo verklaarde hij in een interview met BILD. “Geld is voorlopig van secundair belang”, aldus de Italiaan. “Het belangrijkste is om te weten met wie we überhaupt moeten praten. We staan open voor gesprekken. Duitsland hoort nu eenmaal op de kalender. Dus als iemand serieus geïnteresseerd is, vinden ze wel een manier om contact met mij op te nemen.”

De concurrentie voor een plek op de Formule 1-kalender, die met 24 Grands Prix niet verder kan uitdijen, is echter groter dan ooit. Landen staan in de rij om de koningsklasse binnen te halen. Zo moet Duitsland mogelijk concurreren met onder meer Thailand, Portugal en Zuid-Afrika. “De tijd dringt”, waarschuwde Domenicali. “Er is een lange wachtlijst van bedrijven en zelfs landen, met hun premiers en koningen, die absoluut een race willen.”

