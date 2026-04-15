De nieuwe F1-reglementen lagen de afgelopen maanden onder vuur. Zo werd de sport meermaals vergeleken met het computerspel Mario Kart. Door de verschillende elektrische modi zou inhalen te kunstmatig worden, waarbij het inmiddels bekende ‘jojo-racen’ sterk samenhangt met het batterijpercentage. F1-CEO Stefano Domenicali verdedigt de reglementen en benadrukt dat inhaalacties al decennialang worden beïnvloed door technische omstandigheden.

Dankzij de nieuwe aandrijflijn, waarbij het vermogen wordt verdeeld tussen een batterij en de verbrandingsmotor, is er veel meer nadruk komen te liggen op energiebeheer. Coureurs kunnen een elektrische boost gebruiken om hun concurrenten in te halen, maar zodra de batterij leegraakt, worden de rollen net zo snel weer omgedraaid. Dat leidde in de eerste Grands Prix vaak tot ‘jojo-racen’. Zo was het voor een gefrustreerde Max Verstappen continu stuivertje wisselen met Pierre Gasly tijdens de GP van Japan. Toen de Fransman hem – met behulp van zijn batterij – opnieuw eenvoudig passeerde, stak Verstappen cynisch een zwaaiend handje op.

Bestaat al jaren

Domenicali verdedigt deze nieuwe stijl van racen in een interview met het Britse Autosport. “Sommigen zeggen dat inhalen nu kunstmatig is, maar wat is er kunstmatig?”, vroeg hij zich af. “Ik bedoel: inhalen is inhalen.” Een ander heikel punt is het feit dat coureurs gas terugnemen tijdens kwalificatieronden om de batterij op te laden. Zonder elektrisch vermogen ontstaat er immers ‘superclipping’, waarbij de auto veel snelheid verliest omdat de batterij moet worden opgeladen. Volgens Domenicali is dit fenomeen echter van alle tijden.

“In het turbotijdperk van de jaren tachtig volgde ik de Formule 1 al”, vervolgde hij. “Toen was gas loslaten en uitrollen – en het gebruik van verschillende turbo-instellingen en snelheden – standaardpraktijk. Je moest je wel beheersen, want anders was de brandstoftank te snel leeg. Misschien hebben sommige mensen die nu kritiek leveren een kort geheugen, want dit bestaat dus al jaren.”

Lees hier alles over GP Miami

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.