Formule 1-CEO Stefano Domenicali ziet graag zo snel mogelijk een terugkeer van een ‘sterk Ferrari’. De Italiaan was zelf eerder ook teambaas van de Scuderia, en heeft na een teleurstellend 2025-seizoen – waarin Ferrari geen enkele Grand Prix-zege pakte – wel advies voor zijn voormalig werkgever: ‘Het is vooral belangrijk nu om niet weg te kwijnen’.

Stefano Domenicali was tussen 2008 en 2014 zelf teambaas van Ferrari, vlak nadat Kimi Räikkönen in 2007 de tot nu toe laatste wereldtitel voor de Scuderia binnenhaalde. Het Italiaanse team wacht sindsdien op een volgende titel, en vestigde een jaar geleden nog de hoop op de komst van zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton. Het eerste seizoen in het Ferrari-rood voor de Brit viel echter tegen, en Ferrari eindigde uiteindelijk vierde in het constructeurskampioenschap.

Hoewel Domenicali optimistisch blijft, heeft hij wel wat advies voor zijn voormalige renstal. “Ik ben een positief persoon. Er is geen reden om te huilen, er is geen reden om altijd negatief te zijn. Ze moeten echter wel een plan hebben”, zegt de Italiaan in gesprek met Sky Sports News. “Ik weet zeker dat Fred (Vasseur, red.), Lewis en Charles (Leclerc, red.) een plan hebben, en dat is wat belangrijk is. Het is vooral belangrijk nu om niet weg te kwijnen.”

Sterk Ferrari

De Formule 1 staat aan de vooravond van het 2026-seizoen, wanneer ingrijpende reglementswijzigingen van kracht gaan. Hoewel voor alle teams het nog een groot vraagteken is welke renstal het beste haar huiswerk heeft gedaan, hoopt Domenicali vooral één ding voor zijn geliefde Ferrari. “We willen een sterk Ferrari. Ze verdienen het om in een sterkere positie te staan”, aldus de Formule 1-CEO. “Ze moeten ervoor zorgen dat de juiste energie in het team aanwezig is en dat ze de juiste dingen doen, want in 2026 weet nog niemand waar ze staan.”

