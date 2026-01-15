Red Bull en Racing Bulls bijten het spits af, en presenteren vannacht als eerste twee teams de liveries voor het 2026-seizoen. De onthulling vindt plaats in het Amerikaanse Detroit, de thuishaven van partner Ford, waardoor het evenement voor Nederlandse fans om 04:00 uur ’s nachts plaatsvindt. Naast een compleet nieuw chassis presenteert Red Bull tijdens het season launch-evenement ook voor het eerst een eigen krachtbron, onder de noemer Red Bull Powertrains.

Red Bull ontwikkelde de gloednieuwe krachtbron in samenwerking met Ford. Om deze samenwerking te vieren, vindt voor het eerst de presentatie van een gloednieuwe bolide in de stad Detroit, de thuisstad van Ford, plaats. “De lancering van het Red Bull Ford Powertrains-tijdperk is niet alleen een gedurfde stap naar de toekomst, maar ook een krachtige uitdrukking van wat er mogelijk is wanneer engineering, innovatie en passie van wereldklasse samenkomen”, legt Red Bull-teambaas Laurent Mekies uit in het officiële persbericht.

“Het is inspirerend om de energie, precisie en omvang achter dit project te zien”, vervolgt de Fransman. “Het is het resultaat van een jarenlange samenwerking tussen twee grote namen in de autosport. We zijn ontzettend enthousiast om dit nieuwe hoofdstuk te beginnen, gedreven door dezelfde vastberadenheid en uitmuntendheid die zowel Ford als Red Bull kenmerken.”

Livestream

De onthulling van de opvolger van de RB21 en de bolide van zusterteam Racing Bulls is live te volgen. Nederlandse fans moeten echter wel vroeg opstaan: het evenement begint om 04:00 uur ’s nachts. Bekijk de livestream hier:



