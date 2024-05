De huidige dominantie van Max Verstappen in de Formule 1 is niet saai. Integendeel, het zorgt er volgens Stefano Domenicali, de Italiaanse CEO van de Formule 1, juist voor dat een nieuwe legende aan het ontstaan is. En dat biedt kansen, voor de sport als geheel én voor de andere coureurs op de grid. “Want als er teveel coureurs zijn die races winnen, is er geen legende die je kunt verslaan.”

Domenicali gaf in Miami een interview aan het Amerikaanse ESPN SportsCenter en kreeg vragen over de voorspelbaarheid van de sport op dit moment. Verstappen won afgelopen seizoen 19 van de 22 races en ook dit seizoen is hij weer superieur. De drievoudig wereldkampioen van Red Bull won vier van de vijf races. Bij de Australische GP in Melbourne viel hij uit vanwege remproblemen.

Domenicali gaf aan dat de Formule 1 geen sport is die kunstmatig spanning probeert te creëren in een kampioenschap. “We produceren geen nepresultaten, omdat iemand het beter doet dan alle anderen. Dat is niet het doel van onze sport.”

‘Moeten respecteren dat Max gewoon de beste is’

Volgens hem is Max Verstappen bezig een nieuw tijdperk vorm te geven, zoals Ayrton Senna en Alain Prost, Michael Schumacher, Sebastian Vettel en Lewis Hamilton voor hem deden. “Ook in die periode sprak de sport tot de verbeelding. We moeten het feit respecteren dat Max op dit moment gewoon de beste coureur is. Misschien komt er binnenkort iemand die zijn plaats inneemt.”

Maar ook tot dat moment aanbreekt is de sport interessant genoeg om te volgen, betoogt Domenicali. “Er zijn maar heel weinig mensen die Formule 1 saai vinden. Overal ter wereld zijn we uitverkocht en het aantal fans groeit.”

