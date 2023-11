In Abu Dhabi bekroonde Max Verstappen een geweldig seizoen met zijn negentiende overwinning. De Nederlander schrijft record na record op zijn naam. 2023 is een seizoen dat niet snel overtroffen zal worden. We zetten de records voor je op een rijtje.

Overwinningen in een seizoen: 19 overwinningen uit 22 races

Dit record had Verstappen zelf al in handen. Vorig jaar won hij vijftien races in een jaar, dit jaar is hij compleet boven zichzelf uitgestegen met negentien overwinningen.

Meeste opeenvolgende overwinningen: 10 overwinningen

Sebastian Vettel won in 2013 negen Grands Prix op rij, iets wat niet te verbeteren leek. Toch flikte Verstappen het in 2023. Als hij in Singapore ook had gewonnen, had de Nederlander zelfs achttien races op rij op zijn naam geschreven.

Record Ascari

Hoogste winstpercentage: 86,36% van de races gewonnen

Een record waarvoor we terug moeten naar 1952. Alberto Ascari behaalde een winstpercentage van 75% door zes van de acht races te winnen. Verstappen verpulvert dit record met zijn 86,36%.

Meeste podiums in een seizoen: 21 podiums uit 22 races

Wederom een verbetering van zijn eigen record. In 2021 behaalde de Nederlander 18 podiums, dit jaar dus 21 stuks.

Grootste voorsprong op de tweede plaats in het kampioenschap: 290 punten

Ronden aan de leiding: 1003 (van de 1383)

Een mijlpaal in de Formule 1. Nog nooit eerder reed een coureur 1000 ronden in een jaar aan de leiding. Het vorige record was in handen van Sebastian Vettel, met 739 ronden in 2013.

Meeste punten in een seizoen: 575 punten

575 punten uit de 620 haalbare punten is een groots teken van dominantie. Verstappen verbetert zijn eigen record met meer dan 100 punten (454 punten, 2022).

Meeste overwinningen vanaf pole position

Met twaalf overwinningen vanaf pole verbreekt Verstappen het record van Sebastian Vettel en Nigel, die Mansell, die hadden namelijk negen overwinningen vanaf pole.

