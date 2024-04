Het kamp van Donald Trump heeft een blauwtje gelopen bij de organisatoren van de Grand Prix van Miami, die komend weekend op het programma staat. Het voornemen van fondsenwerving voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen kan namelijk in de koelkast. De organisatie heeft per brief laten weten dat een zogenoemde fundraiser niet is toegestaan.

Volgens de Washington Post zou Trump van plan zijn geweest om de Grand Prix van Miami persoonlijk bij te wonen. Daar ziet hij nu mogelijk toch vanaf. Voor Trump spelen deze periode twee belangrijkste rechtszaken, rondom de bestorming van het Capitool en de immuniteit van de President van de Verenigde Staten.

Prijs: $250.000 per ticket

De Amerikaanse krant meldt dat Steven Witkoff, een vriend van Trump, een mail van de GP-organisatie heeft ontvangen, waarin staat dat fondswerving rondom het evenement verboden is.

Een passage uit de mail luidt als volgt: “Het is onder onze aandacht gekomen dat u mogelijk uw Paddock Club Rooftop Suite gebruikt voor een politiek doel, namelijk geld inzamelen voor een federale verkiezing tegen $250.000 per ticket, wat duidelijk in strijd is met de Formule 1 Crypto.com Miami Grand Prix suite licentieovereenkomst. Als dit waar is, moeten we u helaas meedelen dat uw suite-licentie zal worden ingetrokken, u de race op geen enkel moment zult mogen bijwonen en we u het volledige bedrag zullen terugbetalen.” Een woordvoerder van de organisatie wil niet reageren op de mail.

