Jack Doohan was de eerste uitvaller tijdens de Grand Prix van Miami. Bij de start raakte de Alpine-coureur in contact met de Racing Bulls van Liam Lawson, die zijn race wel kon voortzetten.

Doohan liep bij het incident een lekke band op. Hoewel hij zijn weg nog even vervolgde, moest de Australiër zijn auto kort daarna toch langs de kant zetten. De Virtual Safety Car kwam de baan op, maar inmiddels is de race weer hervat.

