Jack Doohan onthult hoe hij voorafgaand aan de GP Miami te maken kreeg met doodsbedreigingen. De situatie was volgens de Australiër zelfs zo erg voorafgaand aan zijn laatste race in de Formule 1, dat hij werd bewaakt door drie gewapende mannen en er zelfs een polite-escorte moest komen voor de Alpine-coureur. ‘Dat is niet de leukste manier om te racen’, aldus Doohan.

Jack Doohan was zeven Grand Prix-weekenden lang Formule 1-coureur bij het team van Alpine in 2025. Totdat hij voor de GP Emilia-Romagna plaats moest maken voor Franco Colapinto. De Australiër doet in het nieuwste seizoen van Netflix’ docuserie Drive To Survive een schokkende onthulling over zijn tijd in de koningsklasse. Zo kreeg Doohan voorafgaand aan de GP Miami, zijn laatste race in de Formule 1, te maken met doodsbedreigingen.

LEES OOK: Sainz vraagt coureurs 2026-regels een kans te geven: ‘Anders ga ik samen met Max naar de FIA’

“Ik kreeg zes of zeven e-mails waarin stond dat als ik nog steeds in de auto zou zitten tijdens de GP Miami, al mijn ledematen zouden worden afgehakt”, vertelt Doohan. “Mensen zeiden dat ze me hier gaan vermoorden als ik niet uit de auto stap”. In een volgende scène in de aflevering ‘Strictly Business’ legt de Australiër verder uit: “Ik was (in Miami, red.) met mijn vriendin en mijn trainer, en ik kreeg drie gewapende mannen (als beveiligers, red.). Ik moest mijn politie-escorte bellen om te komen en de situatie onder controle te krijgen. Dat is zeker niet de leukste manier om te racen.”

Tegenover The Athletic bevestigt Alpine dat het team inderdaad op de hoogte was van de bedreigingen tegen Doohan, en samen met de F1 en de organisatie achter de GP Miami maatregelen heeft genomen.

Meerdere coureurs slachtoffer

De bedreigingen naar Doohan waren niet de enige haatberichten waarmee een coureur vorig seizoen te maken kreeg. Ook Yuki Tsunoda ondervond online haat, na een incident in de vrije training met Colapinto op Imola. Andrea Kimi Antonelli werd later in het jaar online bedreigd, nadat hij Lando Norris niet achter zich kon houden tijdens de GP Qatar.

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.