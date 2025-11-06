Jack Doohan lijkt zijn loopbaan voort te zetten in de Japanse Super Formula. De Australiër wordt nadrukkelijk in verband gebracht met Toyota, nu een terugkeer naar de Formule 1 bij Alpine onwaarschijnlijk lijkt. Massaya Kaji, Toyota’s wereldwijde autosportdirecteur, wil het nog niet bevestigen, maar sluit het ook niet uit.

Tijdens de seizoensafsluiter in Abu Dhabi 2024 maakte Jack Doohan zijn debuut in de Formule 1. Het avontuur van de 22-jarige zoon van vijfvoudig 500cc-wereldkampioen Mick Doohan in de koningklasse van de autosport was echter van korte duur. Na slechts zes Grands Prix verloor hij eerder dit jaar zijn racezitje bij Alpine. Doohan bleef wel eerste reservecoureur bij het Franse team.

De kans dat hij terugkeert op de grid lijkt momenteel klein, omdat het contract van Franco Colapinto naar alle waarschijnlijkheid wordt verlengd. “We hebben nu nog niet besloten, maar normaliter betekent stabiliteit dat we beide coureurs aanhouden”, zei Alpine-adviseur Flavio Briatore eerder tegenover Agence France-Presse.

Toyota

Doohan zou zijn blik daarom hebben verlegd naar Japan, waar Toyota zijn coureursprogramma uitbreidt. De Australiër wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een stoeltje bij Kondo Racing in de Super Formula, de topklasse van de Japanse autosport. Onlangs werd vader Mick gesignaleerd in de Super GT-paddock in Motegi, waar hij sprak met Haas-teambaas Ayao Komatsu, wiens team nauwe banden onderhoudt met Toyota. “Er is nu nog niets concreets dat ik kan zeggen, maar hij is een goede coureur”, aldus Massaya Kaji, Toyota’s mondiale autosportdirecteur, tegenover Motorsport.com. Hij wilde niet bevestigen dat Doohan daadwerkelijk naar de Super Formula verhuist, maar sloot het ook niet uit.

