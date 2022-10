Alpine-junior Jack Doohan, zoon van motorlegende Mick Doohan, maakt komend weekend in Mexico zijn officiële debuut in een Formule 1-weekend. De 19-jarige Australiër stapt dan in de Alpine voor de eerste vrije training, wat hij in Abu Dhabi nog eens mag doen.

Alpine kiest ervoor om Doohan die vrije trainingen te rijden, waar het eerder dit jaar nog de bedoeling was dat Oscar Piastri deze voor het team zou rijden. De reservecoureur besloot echter om volgend jaar naar McLaren over te stappen en lijkt daarom nu gepasseerd te worden.

Doohan, de nummer vier in het Formule 2-kampioenschap, mag nu de twee rookietest, sinds dit seizoen voor alle teams verplicht, op zich nemen. Komend weekend in Mexico stapt hij voor het eerst tijdens een Formule 1-weekend in en mag in het laatste raceweekend in Abu Dhabi nog eens instappen.

Lees ook: Maakt Alpine met Doohan zelfde fout als bij Piastri? ‘We willen hem uitlenen’

In Mexico zal hij de A522 van Esteban Ocon overnemen, in Abu Dhabi moet Fernando Alonso zijn zitje voor een uur afstaan. Doohan is uiteraard dankbaar voor die kans en hoopt binnen afzienbare tijd fulltime in de Formule 1 te rijden. “Het is altijd een grote eer om met een Formule 1-wagen te mogen rijden, dus om die kans te krijgen tijdens een Grand Prix-weekend is heel speciaal”, zegt Doohan.

“Uiteindelijk is het de bedoeling om dit elke week te doen en deze ervaring zet me weer een stap dichter bij het bereiken van dat doel”, vervolgt Doohan. “Ik heb me zo goed mogelijk voorbereid. Het wordt heel spannend om de auto op dit circuit, met de grote hoogte en de zeer hoge topsnelheid, te ervaren. Ik zal die dag hard werken, alles doen wat het team me opdraagt en tegelijkertijd genieten van het moment, want ik weet dat het een unieke kans wordt.”