Alpine wil Academy-coureur Jack Doohan in de Formule 1 zien rijden, maar wil hem het liefst eerst uitlenen aan een ander team. Dat doet denken aan de situatie met reservecoureur Oscar Piastri, die niet zat te wachten op zo’n uitlening en vervolgens de overstap naar McLaren maakte.

Alpine moet nu naar een nieuwe teamgenoot voor Esteban Ocon zoeken aangezien Fernando Alonso naar Aston Martin vertrekt en Oscar Piastri bij McLaren aan de slag gaat. Er staan volgens teambaas Otmar Szafnauer maar liefst veertien coureurs op de shortlist voor 2023, maar dat wil het team terugbrengen tot drie of vier.

Een daarvan is een andere Alpine-junior: Jack Doohan. De zoon van motorlegende Mick Doohan is bezig aan een sterk seizoen in de Formule 2, waar hij geen kampioen meer kan worden maar wel voor de derde plaats kan gaan. Bovendien presteerde hij de afgelopen races sterk.

“Jack heeft een goed gevoel voor timing, hij presteert op dit moment ontzettend goed”, zegt Alpine-CEO Laurent Rossi. “Om eerlijk te zijn wisten we al dat hij erg snel was en dat hij die ruwe snelheid heeft, maar hij is ook een stuk volwassener geworden. Dat laat hij zowel op als naast de baan zien.”

Doohan uitlenen

Er hebben al gesprekken plaatsgevonden met Doohan. Die verlopen ‘zeer indrukwekkend’ volgens Rossi. “Er klikte iets: hij heeft een erg goede stap gemaakt.” Toch lijkt Alpine opnieuw dezelfde fout te begaan als bij Piastri. Alpine wilde de Australiër namelijk eerst bij Williams ervaring laten opdoen, waarna hij vanaf 2025 bij Alpine aan de slag kon gaan.

Dat aanbod wees Piastri af, wat ook een risico zou zijn bij Doohan. “Ongeacht zijn waarde geloven we nog steeds dat het het beste is voor een jonge coureur om bij een team te beginnen waar minder druk is om te presteren. Dat is beter omdat je dan minder druk voelt om veel punten te scoren.”

“We weten dat dat een verschil maakt”, legt Rossi uit. “Als je meer ervaren bent wil je liever voor de vierde dan de zevende plaats gaan. Het is een hele opgave, het is een heel andere prestatie. We weten dat teams als het onze wat meer onder druk staan als het gaat om het kostenplafond. Dus ik heb liever dat hij zijn eerste voorvleugel ergens anders beschadigt en zijn grenzen vindt in een nieuwe auto, want de stap is groot van de Formule 2 naar de Formule 1.”

Rossi benadrukt dat dat een ‘normale gang van zaken’ is. “Dat is wat iedereen doet. George Russell, ondanks zijn geweldige talent, en Charles Leclerc moesten in principe hun vaardigheden een jaar of twee aanscherpen op een grote machine die veel sneller is dan de Formule 2”, besluit de Alpine-CEO.