In de rubriek ‘Door de lens van Peter’ toont FORMULE 1’s huisfotograaf Peter van Egmond zijn favoriete foto’s uit de recente raceweekends. Tijdens de rode vlag in de kwalificatie in Melbourne had Van Egmond de unieke kans over de schouder van Max Verstappen mee te kijken, voor een close-up in de cockpit.

“Tijdens de kwalificatie in Australië besloot ik in de buurt van de pits te blijven”, vertelt FORMULE 1’s huisfotograaf. “Tijdens de code rood, ben ik vervolgens naar de garages gegaan, waar ik nu de coronarestricties eraf zijn weer gewoon mag komen.”

Normaal staat de druk er tijdens de kwalificatie vol op bij de teams en kan je beter geen foto’s in de box maken”, weet Van Egmond, “want dat is dan verre van ontspannen. Maar met de code rood was de spanning eraf en Max Verstappen bleef gewoon in zijn auto zitten.”

83mm

“Tegenwoordig zijn dit soort foto’s van coureurs in de cockpit vaak best rommelig, met de halo, fysio’s die coureurs afkoelen met een ventilator en alle tv-schermen die ze hebben. Ik ben echter bewust heel close gegaan met een 83mm-zoomlens, om zo min mogelijk overbodige dingen in de foto te krijgen. Ik wilde het Red Bull-logo, het leeuwenlogo en het stuur, en heb ook bewust scherp gesteld op Max’ helm.”

