In de rubriek ‘Door de lens van Peter’ toont FORMULE 1’s huisfotograaf Peter van Egmond zijn favoriete foto’s uit recente raceweekends. In Japan durfde Van Egmond het na een knuffel van Kelly Piquet wel aan om het eerste rustmoment van de opgetogen kampioen Max Verstappen en zijn vriendin vast te leggen.

“Na alle feestelijkheden ging Max Verstappen naar zijn privévertrek. Misschien denk je dat dit een luxueus onderkomen is dat van alle gemakken is voorzien, maar het is een klein hokje waar je amper je kont kan keren en daardoor is het ook een beetje een rommeltje.”

“Ik heb deze foto door de deuropening gemaakt, toen Max even alleen was. Nouja, alleen, er stonden nog twee fotografen te proberen een foto te maken. Het was, denk ik, het eerste moment dat Max na afloop even rust had, tijd voor zichzelf.”

“Ik heb nog niet eerder zo’n soort foto gemaakt, omdat ik hem meestal niet achterna ga, meer afstand houd en deze foto’s soms te gemaakt vind. Maar deze vind ik heel natuurlijk en niet geposeerd. Het helpt misschien dat Kelly me bij het podium al omhelsde, omdat ze weet dat ik bij het team hoor, en ik me daarom meer welkom voelde.”

Lees ook: Door de lens van Peter: Duwen en trekken voor de ‘hoera-foto’ van Max Verstappen en Red Bull

Je vindt de beste foto’s van Peter van Egmond natuurlijk in FORMULE 1 Magazine nr. 15-16, de extra dikke Kampioenseditie om Max Verstappens tweede titel te vieren! Daarnaast vind je in deze special een unieke fotoreportage van Van Egmond over het seizoen van Verstappen! FORMULE 1 nr. 15-16 is nu in de winkel te koop of hier te bestellen – met gratis verzending binnen Nederland!