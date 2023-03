In de rubriek ‘Door de lens van Peter’ een terugblik op de Grand Prix van Saoedi-Arabië. We doken in de beelden van onze huisfotograaf Peter van Egmond en kwamen tot de volgende selectie uit zijn vele mooie en bijzondere foto’s. Geniet nog even na dus van afgelopen weekend in Jeddah.

Het was een kleurrijk en spannend spektakel zondag in Jeddah; de beide Alpine-auto’s stonden er op alle gebieden symbool voor.

Niet alleen tijdens de race, maar ook daarna was er vuurwerk. Het is inmiddels traditie bij avondraces.

De man die op de hoogste trede van het podium plaats mocht nemen: Sergio Pérez.

Maar er was maar één iemand de beste dit weekend: Max Verstappen. De beste wint echter niet altijd.

Nyck de Vries, onze andere Nederlandse troef, werd veertiende. Dat hij de derde vrije training moest missen door een motorwissel, hielp niet.

Na afloop ging het vooral over wel of geen derde plek, maar Fernando Alonso lag zelfs nog even eerste in de beginfase.

George Russell stond in Saoedi-Arabië in de schaduw van concurrenten als Alonso en de Red Bull-coureurs.

Lewis Hamiton kon geen potten breken in Jeddah: mist hij nu al zijn vertrouweling Angela Cullen aan zijn zijde?

Zware tijden voor McLaren, het loopt bij de renstal van Zak Brown allerminst naar wens in deze beginfase van het seizoen.

Aan de setting en de mooie kleuren zal het in Jeddah sowieso nooit liggen; op naar volgend jaar.