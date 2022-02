FORMULE 1’s huisfotograaf Peter van Egmond blikt in zijn rubriek ‘door de lens van Peter’ nog één keer terug op het finaleweekend in Abu Dhabi en het titelsucces van Max Verstappen. Vandaag: de blijdschap van Greg en Ole, die al jaren aan Verstappens auto werken, en teambaas Christian Horner.

© 2021 Peter van Egmond.

“Ik heb deze foto zaterdag tijdens de kwalificatie gemaakt”, memoreert Van Egmond. “Ik bleef in de pitstraat, wilde dicht bij het team zijn, hopende op een moment van ontlading als Max Verstappen pole zou pakken. Nou, die ontlading kwam er!” Op zaterdag troefde Verstappen titelrivaal Lewis Hamilton immers met dik drie tienden af.

“Die vent met die vuist”, verhaalt Van Egmond, “is Ole. Hij is al sinds Max’ eerste Grand Prix bij Red Bull degene die hem altijd insnoert en werkt aan de voorkant van de auto. Ik ben bevriend met hem, dus hij stuift hier in de drukte op me af.”

“Die man die schreeuwt”, verwijst hij naar het naast Ole in het gedrang staande teamlid, “is Greg. Hij is de ‘bandenman’ van Max. Ik ken hem ook al langer. Zij hoopten natuurlijk ook al jaren op een titelkans. Dat Max pole pakte was daarom een zege op zich, al liep het zondag toch weer verrassend”, zegt hij met gevoel voor understatement.

(tekst loopt door onder de foto)

© 2021 Peter van Egmond.

Dat het op zondag ook feest was, met Hamilton die de race aanvankelijk naar zijn hand zette, alvorens Verstappen tóch nog met de zege en de titel aan de haal ging, laat zich raden. Red Bulls normaal vrij ingetogen teambaas Christian Horner vierde feest en genoot van de champagnedouche op het podium.

“Het gevoel dat bij deze foto overheerst, is dat het niet alleen de titel van Max Verstappen is, maar van heel Red Bull. Het was tot de laatste adem een strijd tussen beide teams en hoewel Red Bull naast de constructeurstitel greep, merkte je een enorme vreugde nadat ze zolang hadden drooggestaan.”

“Op iemand als teambaas Christian Horner stond daardoor natuurlijk ook heel veel druk”, weet Van Egmond. “Op een gegeven moment geloof je als team misschien ook niet meer dat Mercedes te verslaan is. In 2021 lukte het dan eindelijk, helemaal op het laatste moment.”

In de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine, nr. 02, zie je nog veel meer schitterende foto’s van Peter van Egmond. FORMULE 1 Magazine nr. 02 ligt nu in de winkel of is hier te bestellen!