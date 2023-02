We spraken met onze huisfotograaf Peter van Egmond over de testdagen in Bahrein. Hoe heeft hij die beleefd, wat viel hem op, wat waren zijn meest bijzondere foto’s en waarom voelde hij zich op een gegeven moment als een hamburger op een bakplaat?

Wat viel je het meeste op tijdens de testdagen?

“Ik zie soms wat meer van de auto’s dan de buitenwereld. Ik heb wat foto’s vanaf een toren gemaakt op het circuit in Bahrein en dan zie je pas echt goed hoe de teams de aerodynamica anders benaderen. Er zitten echt grote verschillen tussen de renstallen qua bodywork. Verder is het bouncen van de wagens een stuk minder geworden. Ik heb in bocht 12, een lange snelle doordraaier op het circuit, een tijdje staan kijken naar de stabiliteit van de wagens. Maar dat zag er goed uit.”

Hoe waren je werkomstandigheden daar op het circuit?

“Ik kom uit m’n winterslaap en uit een andere temperatuur. Bovendien ben ik sowieso geen groot liefhebber van hitte, maar daar moet je natuurlijk gewoon mee dealen. Kijk, zo’n test is eigenlijk zwaarder dan een Grand Prix. Normaal gesproken heb je bepaalde tijden waarop de auto’s rijden, nu sta je 8 a 9 uur in de volle zon. Je hebt dan tijdens die testdagen wel een uur pauze tussendoor hoor. Het liefst wil je dan de foto’s van je camera op de computer wilt zetten, maar in dat uur zijn ook veel teams aan het sleutelen aan de auto’s en daar wil je dan ook graag beelden van hebben.”

© Peter van Egmond

Nog even over de hitte: hoe ging jij daar dan mee om in die hete woestijn?

“Ik draag altijd een petje ter bescherming van de zon en dat werkt op zich prima, maar ik was hem een keer vergeten in de middag. Ik dacht dat het wel even zonder zou kunnen, maar daar had ik toch wel even last van. Daarnaast komt de hitte daar niet alleen van boven, maar ook vanaf het asfalt en het beton. Ik voelde me een beetje als een hamburger op een bakplaat haha.”

Hoeveel foto’s maakte je eigenlijk tijdens de testdagen?

“Ik heb ze niet geteld, maar ik zit wel op de vier a vijfduizend. Dit komt ook deels door een hobbel aan het einde van het rechte stuk. Daar is het asfalt wat minder vlak en dus ben ik daar aan het einde van de sessie gaan staan toen het al donker was. Dan zijn de vonken goed zichtbaar als ze daar overheen rijden. Om dit goed vast te leggen, neem je veel meer foto’s dan normaal omdat je niet precies weet wanneer de wagen vonken gaat maken. Je maakt dan een langere burst [snel meerdere foto’s achter elkaar maken, red.] en als je daar dan een uur staat, dan loopt het aantal foto’s snel op. Om die vonken mooi in beeld te krijgen, moet je een zo lang mogelijke sluitertijd gebruiken. Die vonk legt namelijk een bepaalde weg af en dan lijkt het wel vuurwerk. Maar dit is lastig vast te leggen, dus dan neem je er meer foto’s van in de hoop dat er een mooie tussen zit. Vooral die van Haas is mooi gelukt.”

© Peter van Egmond

Wat viel je op bij de Nederlandse coureurs?

“Er heerste een goed sfeer bij Red Bull Racing, ik had niet het idee dat er een soort nervositeit was. En op de eerste dag was er een presentatie van alle coureurs en auto’s op het rechte stuk. Dat is niet voor ons fotografen bedoeld, maar puur voor de FOM. We mogen dan zelfs niet op de pitmuur staan omdat ze een mooi schoon beeld willen hebben. Na afloop ben ik wel snel op de pitmuur gesprongen en toen liepen Max en Nyck zo mijn beeld in. Ik ga niet zeggen dat het een mooie foto is, maar wel een hele leuke omdat ze er zo ontspannen bijliepen.”

© Peter van Egmond

Ben je er klaar voor om weer een heel jaar op pad te gaan?

“Conditioneel zou het wat beter kunnen en ik heb wat last van m’n knieën. Dat probleem heb ik al jaren en dat wordt niet beter. Dat is eigenlijk m’n grootste zorg. Ook ben ik inmiddels 67 en doe het dus wat rustiger aan. Maar ik heb alles al geboekt tot aan het einde van het jaar en ik heb er zin in! Ik hoop dat ik gezond blijf en het seizoen weer af kan maken.”