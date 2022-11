In de rubriek ‘Door de lens van Peter’ toont FORMULE 1’s huisfotograaf Peter van Egmond zijn favoriete foto’s uit recente raceweekends. In Amerika schoot Van Egmond met scherp vanuit een bijzondere hoek, terwijl de typisch Texaanse achtergrond zijn foto mooi afmaakte.

“Wat deze foto bijzonder maakt, is dat maar een select groepje fotografen in de race vanaf de pitmuur pitstops mag fotograferen. En dat is dan natuurlijk altijd vanuit dezelfde hoek: naar de garageboxen toe. Verder is het tijdens de kwalificatie en race ab-so-luut verboden om door de pitstraat te lopen en fotograferen: dan kun je echt gewoon je pas inleveren.”

“Op sommige circuits kun je door de layout van de pit lane echter tóch vanuit een andere hoek fotograferen zonder de regels te overtreden. In Amerika kon dat vanuit de FIA-garage, waar de safetycar staat als -ie niet rijdt. Wel alleen bij Mercedes, eigenlijk, want dat was qua pitindeling het eerste team na de FIA-garage.”

“Het mooie hier is dat de bemanning klaarstaat en de auto in beeld rijdt. Die combinatie maakt deze foto anders dan andere pitstopfoto’s en de achtergrond – duidelijk herkenbaar als Austin, inclusief hoogteverschil – maakt hem af.”

