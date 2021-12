FORMULE 1’s huisfotograaf Peter van Egmond volgt Max Verstappen al jaren op de voet en heeft omdat hij ook voor de Verstappens werkt toegang die anderen niet krijgen. Voor de FORMULE 1-special ‘Het kampioensjaar van Max’ vertelt Van Egmond het verhaal achter een aantal van zijn meest bijzondere Verstappen-foto’s, waaronder deze wel heel emotionele teamfoto.

Iedereen kent de standaard teamfoto’s waarop iedereen keurig als in een keurslijf in teamkledij in het gelid staat. Of de juichfoto’s na afloop als er iets te vieren valt en, bij Red Bull, de energiedrankdouche nooit lang op zich laat wachten. De ontlading na de seizoensfinale in Abu Dhabi maakte deze foto voor Van Egmond echter het wachten waard.

Lees ook: Door de lens van Peter: in het spoor van Spykers wilde F1-rit: ‘Alles kon bij dat team’

“De Formule 1 is voor de buitenwereld best afstandelijk”, weet Van Egmond. “Wat mensen ook denken, is dat het één groot feest is na het behalen van de titel. Het moment van de huldiging was echter heel kort, verder was het business as usual voor de jongens van het team, gelijk weer buffelen en werken.”

“Deze foto is dan ook gemaakt toen de auto uit parc fermé terugkwam bij het team, maar voordat hij uit elkaar werd gehaald. De monteurs gingen gelijk op de auto zitten. Voor die gasten was het echt een enorme ontlading. Alle credits zijn natuurlijk voor Max, maar dit zijn de jongens op de achtergrond die zorgen dat hij het kan doen.”

Lees ook: Door de lens van Peter: Max versus de makke schapen achter de safetycar

De dreiging van Mercedes’ uiteindelijk niet doorgezette protest, hing Red Bull en haar manschappen ook op dit moment al boven het hoofd. Al liet niemand zich daardoor afleiden, en liet niemand de pret daardoor drukken, vertelt Van Egmond. “Zoals een monteur zei: ‘ze kunnen ons de kampioenschapstrofee misschien afnemen, maar dit gevoel pakken ze niet meer af’.”

Bestel het dubbeldikke kampioensnummer van FORMULE 1 Magazine hier en krijg hem gratis thuisbezorgd. Exclusieve foto’s en interviews met Jos Verstappen en Christian Horner, David Coulthard analyseert en nog veel meer!