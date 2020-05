Door de lens van Peter: Het Benetton-debuut van Jos Verstappen in Brazilië

Jos Verstappen maakte in 1994 zijn Formule 1-debuut tijdens de Grote Prijs van Brazilië. Onze huisfotograaf Peter van Egmond volgde de toen 22-jarige Verstappen drie dagen lang als zijn schaduw. Voor het nieuwe nummer van FORMULE 1 MAGAZINE dook Van Egmond in zijn archief en deelt hij zijn herinneringen aan het debuutweekend van Verstappen in Brazilië met nooit eerder vertoond beeld.

“De eerste Formule 1-race van Jos Verstappen bracht me voor het eerst naar Brazilië. Ik fotografeerde in die jaren al voornamelijk Formule 1, had Jos in 1993 al tijdens een paar Formule 3-wedstrijden gefotografeerd en was ook aanwezig bij zijn eerste Formule 1 test in Estoril met de Footwork na de Grand Prix van Portugal”, herinnert Van Egmond. “Ik kende Jos dus al een beetje en ook nu was de samenwerking goed.”

“Het ging allemaal heel gemoedelijk. Als ik zo terugkijk naar de dia’s van toen was het toelatingsbeleid van de teams wel wat soepeler dan tegenwoordig. Ik kon vrij de Benetton-garage inlopen. Michael Schumacher zat vaak twee meter verderop, maar die liet ik links liggen. Hij was voor mij dat weekend niet interessant, het ging mij alleen om Jos.”

