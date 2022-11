In de rubriek ‘Door de lens van Peter’ toont FORMULE 1’s huisfotograaf Peter van Egmond zijn favoriete foto’s uit recente raceweekends. In Mexico viel het Van Egmond op dat het kleine zoontje van de grote held Sergio Pérez tijdens de kwalificatie weinig interesse toonde in de verrichtingen van zijn vader op het circuit. Maar wel op een andere manier ogen voor papa Pérez had.

“Dit is het zoontje van Sergio Pérez tijdens Q3 van de kwalificatie. Het hele team is gefocust op hoe Sergio en Max Verstappen het daarin doen. Iedereen staart naar de schermen – de engineers naar de data en de monteurs naar de sectortijden – en kijkt of alles goed gaat in de kwalificatie. In de achtergrond van de foto zie je dat ook nog.”

“Toen zag ik echter ineens dat jochie daar, terwijl zijn vader aan het kwalificeren was, met een soort papier-maché pop van zijn vader spelen die Sergio denk ik van een fan had gekregen. Het was echt: helmpje eraf, helmpje erop, helmpje verkeerd om op z’n kop.”

“Die tegenstelling vond ik mooi, dat zo’n knulletje daar tijdens het voor het team belangrijkste moment op zaterdag in de garage mocht van zijn vader, maar het hem eigenlijk geen bal interesseerde en hij liever met een poppetje van papa speelde.”

