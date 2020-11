Door de lens van Peter: Lance Stroll en zijn zen-moment na poleposition

Het was voor Lance Stroll ook een verrassing: vorige week zaterdag versloeg hij in de regen van Istanbul Max Verstappen in de strijd om poleposition. Onze fotograaf Peter van Egmond dook net als vele collega’s bovenop de Canadees maar zag ook een bijzonder tafereel.

“Over Lance Stroll wordt veel gezegd, bijvoorbeeld dat hij een rijkeluiszoontje is. Dat klopt ook wel, maar om de Formule 1 te halen en hard te rijden, heb je toch een bepaald niveau nodig”, weet Van Egmond.

Lees ook: Door de lens van Peter: Bovenop het gevecht Verstappen vs. Bottas

“De laatste races was dat niveau bij hem wat gezakt, na zijn crash in Mugello en de coronabesmetting, dus niemand had verwacht dat hij in Turkije de snelste zou zijn in de kwalificatie. Hijzelf waarschijnlijk ook niet.” Eenmaal uit de auto nam Stroll duidelijk even enkele seconden om zijn prestatie een plekje te geven.

“Het mooie aan deze foto is dat je ziet dat hij opeens vol in de schijnwerpers staat, maar even een moment voor zichzelf neemt. Om het veroveren van zijn eerste poleposition tot hem door te laten dringen en ervan te genieten.”