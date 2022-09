In de nieuwste editie is er naast leesvoer ook héél veel kijkvoer. Popfotograaf Andreas Terlaak leverde een mooie eigenzinnige fotoreportage af en uiteraard drukte huisfotograaf Peter van Egmond ook veel af in Spa en Zandvoort.

Op de zaterdag in de Ardennen kreeg hij een allervriendelijkste blik van Max Verstappen maar al snel begreep hij het hoe en waarom. En vooral dat de warme blik niet voor hem was bedoeld. “De kwalificatie op Spa-Francorchamps volgde ik dit jaar in de pitlane. Max Verstappen staat in de aanloop dan vaak tegen de werkbank aangeleund met zijn engineer te kletsen. Voor de verandering wilde ik een andere compositie proberen met zijn helm op de voorgrond, zijn engineers op de achtergrond en dan de focus op zijn gezicht.”

“En toen keek hij ineens heel vriendelijk mijn kant op, net niet recht in de lens. Hij begon te lachen, zijn blik was heel warm en toen ik over mijn schouder keek, begreep ik waarom. Deze blikken krijg ik namelijk nooit van hem! Zijn moeder Sophie stond dus achter mij en wilde Max succes wensen. Ik drukte af op het moment van hun oogcontact, het kon bijna niet perfecter.”

