Hij wist dat hij niet welkom was, maar dat belette Peter van Egmond er niet van om naar Silverstone te trekken om Jos Verstappens McLaren-test te fotograferen. Gewapend met zijn camera’s én een keukentrap en betonschaar werd het een winterse testdag om nooit meer te vergeten.

Verstappen, die in 1993 kampioen was geworden in de Duitse Formule 3 én de Marlboro Masters had gewonnen, werd in de autosport als the next big thing gezien. Nadat hij al imponeerde tijdens een Formule 1-test voor Footwork, kreeg hij vervolgens ook een kans bij topteam McLaren.

Autovisie stuurde verslaggever Rob Wiedenhoff dan ook op pad om er een verhaal van te maken. Daar moesten uiteraard foto’s bij. Enter Peter van Egmond, die inmiddels enkele jaren als Formule 1-fotograaf werkte. Een probleem: de test op Silverstone was besloten, pottenkijkers waren niet welkom.

Met de keukentrap kwam Van Egmond snel over het hek heen. Hoewel het nog lang wachten was op een koude winterdag, schoot hij uiteindelijk toch wat rolletjes vol van Verstappen in actie achter het stuur van de McLaren. Aan het eind van de dag ging het echter wel mis, toen de security hem ontdekte.

(tekst loopt door onder de foto’s)

“Tijdens het weglopen zag ik ze al en heb ik de filmrolletjes, want daar fotografeerden we toen nog op, in mijn onderbroek gestopt. Een beetje onsmakelijk, sorry, maar ik dacht laat ik die film warm houden en goed verstoppen! Ik stopte snel nieuwe films in de camera en klom weer over het hek.”

De bewaking stond hem op te wachten en Van Egmond werd ‘min of meer gearresteerd’ en streng toegesproken. “Heel theatraal maakten ze mijn camera’s open en haalden de film eruit, zodat ik er niks aan zou hebben.”

Gelukkig had hij dus voorzorgsmaatregelen genomen. “Ik dacht: wat ik gemaakt heb, heb ik in elk geval veiliggesteld.” Hij had in totaal hoogstens dertig foto’s. “De missie was wel geslaagd. En als ze me niet opgepakt hadden, was het verhaal lang niet zo spannend geweest!”

Het hele verhaal, inclusief hoe Frans Verstappen nog werd ingeschakeld om foto’s in de pits te maken, hoor je hieronder in de nieuwe aflevering van Paddockpraat!

(Klik hier voor Spotify, iTunes of Google podcast)