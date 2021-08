Peter van Egmond is als fotograaf aanwezig geweest bij honderden F1-races, zijn archief behelst misschien wel miljoenen foto’s. Op 25 augustus 1985 werd de laatste Grand Prix van Nederland verreden, vandaag op de dag af dus 36 jaar geleden.

De allereerste race die Van Egmond bezocht was dus een bijzondere, de allerlaatste Dutch GP op het circuit van Zandvoort. Later bleek het ook de laatste F1-overwinning te zijn van legende Niki Lauda, de jonge Peter van Egmond ving de Oostenrijker in zijn lens en scoorde zijn eerste publicatie.

Lees ook: Niki Lauda (1949-2019): Bikkelhard, rechtdoorzee en een echte winnaar

“Het was een mazzeltje dat ik daar terechtgekomen ben, want ik had geen accreditatie. Dankzij een vriend kreeg ik op zondagmorgen toch een kaart”, vertelt Van Egmond. “Het was de eerste keer, niet wetende dat ik tientallen jaren later nog steeds in de Formule 1 zou werken. Maar in Zandvoort is het dus allemaal begonnen.”

“Ik wilde zelf racen, maar dat was al snel veel te duur. Mijn loopbaan als coureur was al voorbij voordat hij begonnen was. Met een klik-klak-camera van mijn oma heb ik deze foto gemaakt. Hij heeft uiteindelijk ook nog in een blad gestaan.”

De Grand Prix van Nederland vindt plaats van 3 tot en met 5 september in Zandvoort. Bereid je optimaal voor op de terugkeer van de Formule 1 naar de duinen met de Dutch GP Box van FORMULE 1 Magazine.