Met zijn vierde wereldtitel op rij heeft Max Verstappen zich definitief tussen de Formule 1-legendes geschaard. Evenveel kampioenschappen als Alain Prost en Sebastian Vettel, en de kans is groot dat hij het aantal titels de komende jaren alleen maar verder uitbreidt. Prost heeft daar in ieder geval geen enkele moeite mee.

LEES OOK: Alain Prost hekelt Netflix-serie over Ayrton Senna: ‘Ik accepteer dit niet’

Nog meer titels

“Max is een geweldige coureur, vanaf zijn eerste rondjes in een Formule 1-bolide zag je dat hij iets speciaals had,” zei de viervoudig wereldkampioen in een interview met RMC Motori. “Ik twijfel er niet aan dat hij mij voorbij zal gaan en nog meer titels zal winnen.”

Verstappen wordt vaak vergeleken met iconische coureurs uit het verleden, en volgens Gerhard Berger doet zijn aanpak sterk denken aan die van Niki Lauda: direct, zonder poespas en met een helder beeld van wat hij wil. Prost, die nauw met Lauda samenwerkte bij McLaren, snapt de vergelijking wel. “Max is net als Nikki heel recht voor zijn raap,’ legde de Fransman uit. “Als je Lauda iets vroeg, kreeg je altijd een eerlijk antwoord. Verstappen heeft diezelfde stijl, hij is to the point en weet precies wat hij nodig heeft. Maar verder wil ik de coureurs van toen en nu niet met elkaar vergelijken.”

LEES OOK: Oud-kampioen Jacques Villeneuve voegt zich opnieuw bij Williams

Een lang seizoen met te veel races

Waar Prost wel moeite mee heeft, is de lengte van het huidige Formule 1-seizoen. In 2024 stonden er 24 races op de kalender, een aantal dat hij simpelweg te veel vindt. “Voor mij waren 17 of 18 races al veel. Natuurlijk hadden we in mijn tijd veel testdagen, maar ik vond dat altijd nuttiger dan nóg meer races. Vooral voor jonge coureurs zou het beter zijn om meer tijd op het circuit te krijgen in plaats van alleen in de simulator.”

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

NU in de winkel en online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de Wintereditie van FORMULE 1 Magazine! Vol exclusieve interviews met o.a. Helmut Marko, Felipe Massa, Pierre Gasly, Alexander Albon en Fred Vasseur.