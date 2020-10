Door de lens van Peter: Oude vriend Ricciardo krijgt de volle laag van Verstappen

Als één van de weinige fotografen is onze huisfotograaf Peter van Egmond wél aanwezig bij alle Grands Prix in 2020. Tijdens die op de Nürburgring leidde een omweg naar het podium en een gokje met een lift alsnog tot een mooie plaat van een al net zo mooi weerzien.

Zondag tijdens de race stond Van Egmond natuurlijk gewoon naast de baan, actiefoto’s te schieten. Bij het vallen van de vlag, had hij zich al terug richting parc fermé gespoed, want met Max Verstappen op het podium is ook die foto natuurlijk een verplicht nummer. De weg ernaartoe, liep echter wat anders dan gedacht.

“Na de race wilde ik de podiumceremonie meepakken. Door alle coronarestricties zijn de normale looproutes ineens heel ingewikkeld. Ik dacht de goede weg te hebben gevonden, maar mocht de pitstraat niet oversteken. Ook al had ik gelijk, dan zou ik de discussie niet winnen, dus ik keerde terug naar het perscentrum.”

“De lift bij het perscentrum ging echter ook naar het dak, dus waagde ik het erop. De deur werd vriendelijk voor me opengedaan. ‘Uw collega’s staan er al’, zei het meisje en ik voegde me snel bij de twee fotografen die er al waren en daar wel officieel toestemming voor hadden.”

“Het was ook een leuk podium. Normaal viert Mercedes zijn eigen feestje en druipt Max Verstappen snel af, maar nu was hij blij zijn oude vriend Daniel Ricciardo weer te zien, die al twee jaar droog stond.”

In FORMULE 1 nr. 15 vind je nog veel meer mooie en unieke door Peter van Egmond gemaakte foto’s van het weekend op de Nürburgring. FORMULE 1 nr. 15 is nu in de winkel te koop of hier te bestellen!