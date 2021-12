Twee dagen na het nieuws dat Olav Mol en Jack Plooij niet meegaan naar Viaplay, vanaf 2022 de uitzendgerechtigde van de Formule 1 in Nederland, maakt ook Robert Doornbos bekend dat hij niet mee gaat.

“NENT kiest niet voor mij helaas. Ze gaan een andere route in”, zegt Doornbos in gesprek met BN DeStem. “Helaas, maar het is niet anders!”, schrijft hij op Twitter. De oud-Formule 1-coureur was de laatste jaren bij Ziggo Sport te zien als analist. Voor hem zullen Saoedi-Arabië en Abu Dhabi de laatste twee races zijn voor wat betreft zijn werk als Formule 1-analist.

Het nieuws volgt kort na de bekendmaking dat NENT, het bedrijf achter streamingdienst Viaplay, niet met commentator Olav Mol en pitreporter Jack Plooij gaat samenwerken. De nieuwe uitzendgerechtigde van de Formule 1 in Nederland koos namelijk voor commentator Nelson Valkenburg en coureur Melroy Heemskerk als nieuwe duo.

Mol en Plooij hebben in gesprek met FORMULE 1 al aangegeven naar alternatieven te zoeken, naast het feit dat zij nog voor 2022 de rechten voor de radio hebben. “We zijn nu aan het sparren”, zegt Mol. “Kijk, ik heb de radiorechten met Grand Prix Radio. Is Olav volgend jaar bij Formule 1 te horen? Ja. Vanuit huis? Geen idee. Vanuit een studio? Geen idee. Vanaf locatie? Geen idee. Daar gaan we aan werken, dat is wat het is op dit moment”, aldus de commentator.

