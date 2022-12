In de Spyker Special van Paddockpraat bespreken Nando Boers, Mike Mulder en Daan de Geus de opkomst en ondergang van wat ooit Nederlands trots had moeten zijn: het Spyker F1-team. Over de wilde maar korte rit, lastige overnames, erbij horen, ‘na drie keer backstage denken dat je zelf Pinkpop kan organiseren’ en botsende ego’s op tegenover elkaar geparkeerde boten. “Je kon aan alles merken dat ze geen idee hadden.“

