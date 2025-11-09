Max Verstappen zal later vandaag de GP van São Paulo niet vanaf de zestiende startplek, maar vanuit de pitstraat starten. Na een dramatische kwalificatie werd de Nederlander voor het eerst sinds 2021 in Q1 uitgeschakeld. Red Bull heeft de RB21 voor het hoofdnummer opnieuw onder handen genomen en gekozen voor een motorwissel, evenals nieuwe aanpassingen aan de afstelling.

Na de deceptie op zaterdag – waarin Verstappen voor het eerst in zijn Formule 1-loopbaan niet snel genoeg was om zich bij de snelste vijftien te kwalificeren – luidde Red Bull de noodklok. Helmut Marko reageerde zaterdag al meteen dat het team mogelijk de set-up zou wijzigen om Verstappen een kans te geven in de hoofdrace.

Yuki Tsunoda

Teamgenoot Yuki Tsunoda start overigens niet vanuit de pitstraat. Hij noteerde zaterdag de langzaamste tijd, maar zou nu dus doorschuiven naar P18. De Japanner testte tijdens de sprintrace de set-up-aanpassingen die Verstappen tijdens de kwalificatie gebruikte. Toch stelde Tsunoda dat het optreden van Verstappen niet te wijten was aan zijn afstellingen. Volgens hem was het gebrek aan tempo het gevolg van de banden die Red Bull gebruikte.

Het is de vraag wat Verstappen vanuit de pitstraat kan uithalen. Vorig jaar won hij de race vanaf P17, maar toen kwam het gedurende de race met bakken uit de hemel. Zondag is de kans op regen aanzienlijk kleiner. Titelrivaal Lando Norris vertrekt ondertussen vanaf poleposition en ziet kansen om zijn voorsprong in het klassement verder uit te bouwen. Het verschil tussen beiden bedraagt na de sprintrace nog 39 WK-punten.

