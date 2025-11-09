Yuki Tsunoda ontkent dat hij deels verantwoordelijk is voor de dramatische kwalificatie van Max Verstappen in São Paulo. De Japanner zegt dat Red Bull zijn sprintrace heeft opgeofferd om een nieuwe set-up te testen, maar benadrukt dat de aanpassingen die daarna zijn doorgevoerd niet de oorzaak waren van de problemen van zijn teamgenoot. Verstappen kwam niet verder dan de zestiende tijd en moest daardoor al in Q1 het strijdveld verlaten.

Red Bull sloeg de plank volledig mis met de afstelling van de RB21, waardoor beide coureurs al in Q1 werden uitgeschakeld – een absoluut dieptepunt voor de Oostenrijkse renstal. De laatste keer dat twee Red Bull-auto’s strandden in de eerste kwalificatieomloop, was nota bene in 2006. Tsunoda fungeerde tijdens de sprintrace voorafgaand aan de kwalificatie als proefkonijn; hij moest vanuit de pitstraat starten omdat het team verschillende wijzigingen had aangebracht in de afstelling van zijn RB21. Diezelfde aanpassingen werden later ook toegepast op de auto van Verstappen, maar pakten duidelijk averechts uit.

‘Hebben ook vooruitgang geboekt’

Na afloop van de kwalificatie werd Tsunoda gevraagd naar de wijzigingen. “Tja, sommige dingen die we voor de sprintrace hebben aangepast, gaven ons een goed idee van hoe we de auto konden verbeteren – dachten we”, verzuchtte hij tegenover de media in São Paulo. “Ik denk dat Max ook een paar dingen heeft overgenomen van mijn afstelling.” Toch wees Tsunoda erop dat de problemen van Verstappen niet te wijten waren aan zijn set-up. “Ik wil mijn afstelling niet de schuld geven, want ik denk dat die goed was”, voegde hij eraan toe. “Het ging hier meer om het laten werken van de banden.”

Volgens de 25-jarige Japanner waren er zelfs positieve signalen vanuit zijn kant van de garage. “Ik denk dat we goede vooruitgang hebben geboekt met de onderdelen die we na de sprintrace hebben vervangen, en ik voel me duidelijk beter in de auto”, besloot hij optimistisch. “Tegelijkertijd is er ergens een probleem ontstaan, en dat lijkt behoorlijk ernstig. Het is jammer dat we die kans niet optimaal hebben kunnen benutten.” Mogelijk start zowel Verstappen als Tsunoda zondag vanuit de pitstraat. Red Bull overweegt om de RB21 opnieuw grondig onder handen te nemen.

