Het Formule E-seizoen begon in Brazilië dramatisch voor de Nederlander Robin Frijns. De coureur kon niet aan de race meedoen, nadat het al misging bij de start. Nyck de Vries, die na zijn Formule 1-avontuur tegenwoordig uitkomt voor Mahindra Racing, kon wel een goede inhaalrace rijden. De coureur eindigde op de zevende plek.

Het nieuwe Formule E-seizoen ging dit weekend van start met een spectaculaire race in São Paulo. Voor Robin Frijns viel helaas de race al in het water nog voordat deze goed en wel begonnen was. De Limburger verscheen wel aan de start, maar kon door technische problemen aan zijn Envision Racing-bolide niet vertrekken. Frijns moest weggerold worden, voordat de rest van het veld de race kon starten.

Chaotische openingsrace

De openingsrace zelf werd verder na de startproblemen van Frijns geplaagd door drie safety car-periodes en meerdere drive through-penalties waaronder voor Nissan-coureur Oliver Rowland. Extra zuur voor het Nissan-team was dat op dat moment Rowland aan de leiding van de race lag. De Vries kon ondertussen wel uit de problemen blijven en reed naar een keurige zevende plek. De Nederlander zorgde zo voor een prima inhaalrace, want De Vries was vanaf plek eenentwintig vertrokken.

Jaguars Mitch Evans trok uiteindelijk aan het langste eind, in een race met vijf raceleiders en 111 inhaalacties, en won de eerste Formule E-race van het seizoen. António Félix da Costa en Taylor Barnard vergezelden Evans op het podium.

