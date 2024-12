De kampioen bij de coureurs is bekend, de strijd bij de teams zal minder spannend zijn dan gedacht en tóch zullen er in Abu Dhabi vandaag heel wat tranen vloeien. Zowel van geluk als van verdriet. Zes redenen waarom de slotrace zowel bijzonder als emotioneel wordt voor menigeen binnen en buiten de paddock.

1 Eindelijk een titel

Garanties heb je niet in het leven, maar het kan bijna niet anders dan dat McLaren over een paar uur het kampioenschap bij de teams mag vieren. Ja, rasoptimisten en Ferrari-fans: het kan nog. Maar 21 punten goedmaken terwijl je ene coureur vanaf de laatste plaats start en de twee coureurs van de concurrent juist vanaf plek één en twee? Nee. Ga er maar vanuit dat er bij McLaren tranen van geluk komen: de eerste constructeurstitel sinds 1998, 26 jaar geleden (!), is aanstaande. Toch nog feest dus voor Lando Norris.

En wat als het ‘Wonder van Abu Dhabi’ dan toch geschiedt en Ferrari constructeurskampioen wordt? Ook dan is het bijzonder: de laatste keer was in 2009, ook alweer vijftien jaar geleden.

2 Pech voor Leclerc

Over emoties gesproken: het was een bijzonder moment voor de familie Leclerc afgelopen vrijdag tijdens de eerste vrije training: Charles in de ene Ferrari, broertje Arthur in de andere. Maar voor de rest is het in Abu Dhabi tijdens deze editie vooral huilen met de pet op voor Charles Leclerc. Eerst kwam de gridstraf van tien plaatsen na noodgedwongen reparaties aan zijn bolide, vervolgens een (weliswaar terecht) afgepakte tijd in de kwalificatie door het overschrijden van track limits. Vandaag desondanks acht punten goedmaken op Norris voor plek 2 achter kampioen Max Verstappen in de eindstand van het WK? Lastig, zo niet onmogelijk.

3 Einde van een tijdperk (I)

Lewis Hamilton die Mercedes verruilt voor Ferrari, er gaat geen Grand Prix-weekend voorbij of het gaat erover. Begrijpelijk, want het einde van een tijdperk dient zich aan: de Engelsman reed sinds 2013 honderden races voor het team Mercedes én dankzij de McLaren-tijd (sinds 2007) nog veel meer voor de motorleverancier Mercedes. Maar nu, vandaag, is het echt de állerlaatste keer dat Hamilton namens het fameuze merk in actie komt. En dat op onfortuinlijke wijze (paaltje onder de auto) vanaf een mistroostige P18 (uiteindelijk P16 door straffen Albon en Leclerc).

Hoe het ook afloopt: reken maar op een emotionele boordradio naderhand. Want Hamilton sprak in alle oprechtheid afgelopen week zelf al uit dat het afscheid hem zwaarder valt dan gedacht.

4 Einde van een tijdperk (II)

Hamilton is uiteraard niet de enige coureur die van team wisselt. De tissues kun je er ook gerust bij pakken als straks Carlos Sainz na de finish vanuit de cockpit zijn laatste woorden als Ferrari-coureur spreekt richting zijn team. De Spanjaard vertrekt met frisse tegenzin naar Williams, zoveel is het hele weekend al tussen de regels door te horen. En dat is begrijpelijk, want zoals de Spanjaard te pas en te onpas zelf benadrukt: “Het zal wel even duren voor ik weer om zeges en podiumplekken kan strijden…”

5 Einde van een tijdperk (III)

Zien we Valtteri Bottas ooit nog terug in een Formule 1-wagen? Bijvoorbeeld bij Cadillac over een paar jaar of als reservecoureur bij Mercedes? De geluiden zijn er zeker. En wat te denken van het met aan zekerheid grenzende aanstaande vertrek van Sergio Pérez, ondanks een nog doorlopend contract bij Red Bull? En Kevin Magnussen?

Vermoedelijk zijn deze routiniers toch écht aan hun laatste kilometers bezig, althans in een Formule 1-race. Het zal hen zwaar vallen en het wordt bijzonder interessant om te zien hoe ze ermee omgaan; de een vast koeler en zakelijker dan de ander. Maar ook in dit geval zullen het in Abu Dhabi bepaald geen tranen van geluk worden voor de betrokkenen.

6 Nog één keer spektakel

Coureurs (Max Verstappen: “Ik ben toe aan een break”), personeel, vele alle anderen in de paddock: menigeen hunkert naar het einde van een lang en slopend seizoen. Maar toch, voor fans en volgers wordt het even afkicken en maar meteen aftellen naar een vermoedelijk enorm spannend 2025… Maar eerst? Nog één keer spektakel.

Misschien dankzij Russell en Verstappen zij aan zij ergens in een gevecht, misschien door Alpine en Haas die vechten om de zesde plek (en tientallen miljoenen aan prijzengeld) bij de teams. Misschien ook wel met een getergde Yuki Tsunoda, nu duidelijk is dat Red Bull toch echt in Liam Lawson eerder een nieuwe teamgenoot van Verstappen ziet dan in hem. En al die andere coureurs die we nog niet genoemd hebben? Iedereen wil het liefst met een goed gevoel of een bijzondere prestatie eindigen.

Hoe dan ook: er zal nogal wat tranen gaan eindigen in Abu Dhabi vandaag, goedschiks of kwaadschiks.

Komt dat zien. Nog eenmaal. En dan is het drukste F1-seizoen ooit, met 24 GP’s, voltooid.

Geniet, nog één keer.

En verder…

…telt de race 58 ronden

…is een ronde 5281 meter lang

…was de eerste GP in Abu Dhabi in 2009

…is de kans op een safety car 38 procent

Kan wereldkampioen Max Verstappen in Abu Dhabi nog eenmaal vlammen dit jaar? (Motorsport Images)

