In een video voor Mobil1 the Grid werd Max Verstappen gevraagd om, buiten zichzelf, twee coureurs van de huidige grid te kiezen die hij in zijn Dreamteam zou willen hebben. Ook werd de tweevoudig wereldkampioen gevraagd een keuze te maken voor een teambaas.

“Ik vind het heel lastig om te kiezen want er zijn veel goede coureurs. Ik zou waarschijnlijk gaan voor iemand met ervaring, dus dan kies ik Fernando [Alonso],” zei Max Verstappen. “Daarnaast zou ik voor een jonge knul gaan en dan zou ik Lando [Norris] in de wagen stoppen, dus Fernando en Lando.”

Qua teambaas was Verstappen er snel uit: “Van de huidige personen die in staat zijn om een teambaas te zijn, zou ik altijd voor Christian [Horner] gaan.” Niet heel gek gezien de successen die hij momenteel met Horner boekt bij Red Bull Racing.