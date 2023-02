Scuderia AlphaTauri kon weleens zijn langste tijd hebben gehad als onderdeel van het Red Bull-imperium. De directie van het frisdrankenmerk zou het zusterteam van Red Bull Racing te duur vinden.

De vorig jaar overleden Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz kocht – na jarenlange sponsoring van onder andere Sauber – eind 2004 zijn eigen Formule 1-stal en noemde dat Red Bull Racing. Een jaar later volgde met de aankoop van Minardi een tweede team. Dat werd in eerste instantie Toro Rosso gedoopt, maar kreeg in 2020 een nieuwe naam, AlphaTauri naar het gelijknamige kledingmerk van Red Bull.

Franz Tost is al sinds jaar en dag teambaas van AlphaTauri (Getty Images)

Sinds het overlijden van Mateschitz op 22 oktober 2022, waait er een nieuwe wind door het hoofdkantoor van Red Bull en een van de ‘slachtoffers’ zou AlphaTauri zijn, meldt Auto, Motor und Sport. Het doorgaans goed ingevoerde Duitse blad schrijft dat het Italiaanse team niet rendabel is en mogelijk helemaal zal moeten verhuizen naar Engeland (waar Red Bull zit) of in de verkoop gaat.

Hitech Grand Prix

Drie partijen zouden geïnteresseerd zijn in een overname, te weten Andretti Autosport dat zijn ambities al wereldkundig heeft gemaakt, het Engelse Hitech en het Indiase Mumbai Falcons Racing Team. Die laatste twee partijen zouden zich – net als Andretti – al bij de FIA hebben gemeld.

Het overnemen van een bestaand Formule 1-team met al zijn knowhow, infrastructuur en inboedel is een stuk goedkoper dan het opzetten van een volledig nieuw team. HitechGP zou de belangrijkste kandidaat voor een overname zijn. Bij de F2-afdeling van dat team reden en rijden Red Bull-talenten als Liam Lawson, Jüri Vips en Isack Hadjar.