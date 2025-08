Vandaag precies drie jaar gelden, op 2 augustus 2022, wees Oscar Piastri Alpine af in een inmiddels welbekende tweet. De tegenwoordige McLaren-coureur was toen nog reservecoureur bij de Franse renstal, en Alpine wilde graag de Australiër in het net vrijgekomen stoeltje van Fernando Alonso plaatsen. Piastri, klaar met het lange wachten en de onduidelijkheid vanuit de renstal, dacht daar anders over en had al een contract getekend bij McLaren.

De hele saga rondom Oscar Piastri’s afwijzing van Alpine begon met het vertrek van Fernando Alonso bij de Franse renstal. De Spanjaard kondigde op 1 augustus 2022 aan Sebastian Vettel te gaan vervangen bij Aston Martin. Alpine kondigde vervolgens, zonder Piastri’s toestemming, de Australiër aan als hun nieuwe coureur voor 2023. Daarop stuurde Piastri de fameuze tweet de wereld in. “Ik begrijp dat, zonder mijn toestemming, Alpine een persbericht naar buiten heeft gebracht dat ik voor hen zal rijden volgend jaar”, schreef de Australiër. “Dit is niet waar en ik heb geen contract getekend bij Alpine voor 2023. Ik zal volgend jaar niet voor Alpine rijden.”

(Tekst gaat verder onder het Instagram-bericht)



Nasleep

Alpine liet Piastri niet zomaar naar concurrent McLaren gaan, en de zaak kwam zelfs voor het FIA Contract Recognition Board (CRB) terecht. Het orgaan besloot in september 2022 dat Alpine geen geldig contract had met Piastri voor 2023/2024. Piastri was vrij om naar McLaren te vertrekken, een overstap waar de Australiër zeker geen spijt van heeft. Twee jaar na het posten van zijn tweet, won Piastri namelijk zijn allereerste Grand Prix op de Hungaroring. Nog een jaar later is de McLaren-coureur de leider in het kampioenschap, de eerste Australiër sinds zijn manager Mark Webber in 2010.

En Alpine? De Franse renstal staat momenteel met twintig WK-punten laatste in het constructeurskampioenschap. Alpine-coureur Franco Colapinto heeft, net als voorganger Jack Doohan, dit seizoen nog punt gepakt.

