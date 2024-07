De mannen van Haas deden goede zaken tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. Nico Hülkenberg was de held van de dag door zijn VF-24 naar de zesde plaats te rijden en daarmee zijn beste finish van het seizoen te noteren. Kevin Magnussen eindigde op P8 en verzekerde het team van dubbele punten. Voor Haas en het toekomstige Audi is het opnieuw bevestigd dat ze er goed aan hebben gedaan om Hülkenberg een kans te geven.

“Ik heb gevochten als een leeuw”, lachte de Duitser in gesprek met Sky Sports. Hülkenberg was in de slotfase van de race verwikkeld in een hevige strijd met Sergio Pérez. “In de voorlaatste ronde ging ik in bocht tien echt bijna van de baan”, vertelde hij met grote ogen. “Ik kwam even op het gras terecht, dat was echt tricky. Door die fout heb ik mezelf onder druk gezet, maar ik heb Checo in bocht drie expres voorbijgelaten om zelf DRS te krijgen. Dat was mijn enige kans.”

Met Pérez en beide Alpine’s op zijn staart heeft Hülkenberg zich knap staande gehouden. “Ik had niet verwacht dat ik zo lang kon blijven verdedigen”, aldus de Haas-coureur. “Eerst dacht ik nog ‘ik zie wel wat er gebeurt, misschien kan ik Pérez’ banden wat verder laten slijten’. En dat gebeurde ook, al was het echt puur overleven. In de laatste ronde had ik een hartslag van tweehonderd!”

Hülkenberg was blij zich ook even te kunnen meten met goede vriend Max Verstappen. De Duitser werd weliswaar vrij snel op een ronde gezet, maar daarna kon hij de RB20 redelijk bijhouden. “Toen ik blauwe vlaggen kreeg, dacht ik dat hij wel aan de horizon zou verdwijnen”, aldus Hulk. “Ik kwam natuurlijk net uit de pits met nieuwe mediums en hij was al redelijk vergevorderd in zijn stint. Ik kon werkelijk in alle bochten meekomen en tegelijkertijd ook nog mijn banden sparen. Het was leuk en het voelde een beetje alsof ik op P2 rondreed. Dat was goed voor het gevoel.”

Teamgenoot Kevin Magnussen deed ook goede zaken in Spielberg. Zijn achtste plaats zorgde ervoor dat Haas liefst twaalf WK-punten verzamelde, een droomscore voor de Amerikaanse renstal. Ter vergelijking: in 2023 scoorde Haas in het hele seizoen twaalf punten.

