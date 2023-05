Felipe Drugovich wacht geduldig zijn kansen af om in de Formule 1 te komen. De regerend Formule 2-kampioen staat dit jaar aan de zijlijn van de motorsport te wachten tot er ergens een plekje voor hem vrijkomt.

Kampioen worden in de Formule 2 betekent vaak dat er een stoeltje in de Formule 1 op je wacht. Vraag dat maar aan kampioenen George Russell, Charles Leclerc en Pierre Gasly. Voor Drugovich is er echter geen plek op dit moment en dus bewandelt hij hetzelfde pad als zijn voorgangers Oscar Piastri en Nyck de Vries: een jaartje aan de zijlijn als reservecoureur. In het geval van Drugovich is dit bij Aston Martin.

“Vorig jaar hoopte ik echt op een stoeltje in de Formule 1”, vertelt Drugovich aan Total-Motorsport.com. “Het lukte niet, maar ik kreeg wel een reserveplek. We keken ook naar andere mogelijkheden. Er waren een paar teams waar ik reserverol kon krijgen, maar Aston was de enige waar ik ook echt de kans kreeg met testen en andere mogelijkheden, dus daar ben ik erg blij mee. Ik wacht rustig af tot zich een kans voordoet en tegen die tijd zie ik wel wat er op tafel ligt en wat de juiste keuze is.”

In voetsporen van De Vries?

Drugovich nam recentelijk deel aan de rookie-test van de Formule E. Een stint in de elektrische raceklasse zou een optie kunnen zijn voor de Braziliaan als hij intussen wel wil blijven rijden. Dat is immers ook wat De Vries deed terwijl hij wachtte op een kans in de Formule 1, en met veel succes. De Nederlander werd kampioen in de serie in 2021.

“Buiten de F1 zijn er hele goede categoriën, zoals Formule E”, bevestigt Drugovich. “We zullen het even aan moeten kijken. Je weet nooit wat er gaat gebeuren in de F1. De Vries is 28 en ik ben pas 22. Ik heb nog even de tijd. Ik denk dat wat je een paar jaar geleden zag, dat coureurs heel erg jong naar de F1 werden gehaald, dat is nu wel voorbij. Volgens mij kiezen de teams nu liever voor wat ervarenere coureurs.”

