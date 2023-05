In de simulatorsessies voorafgaand aan het Formule 1-seizoen bleek al dat Aston Martin een snelle auto had. De progressie ten opzichte van vorig jaar was daarin echter zodanig groot, dat ze bij de renstal zelf nota bene dachten dat er iets niet klopte. Test- en reservecoureur Felipe Drugovich schrok van de enorme verbeteringen tijdens de sessies in de sim.

Vier podiumplaatsen van coureur Fernando Alonso in de eerste vijf races en een tweede plek in de tussenstand van het constructeurskampioenschap: voor Aston Martin verloopt dit jaar tot nu toe alles voorspoedig. Dat was binnen het team al voor dit seizoen de hoop, maar zeker niet de verwachting.

“Toen ik in september vorig jaar in de sim stapte om de verbeteringen voor 2023 te testen, dacht ik echt: ‘Hm, dit klopt vast niet'”, herinnert Drugovich zich in gesprek met Givemesport. “Dat we sneller zouden zijn, wisten we. Dat verbaasde me dus niet. Maar Ik schrok van de enorme verbetering die verbetering we zagen. We waren een paar seconden sneller dan het jaar ervoor, dat was indrukwekkend.”

‘Moeite loont’

De Braziliaan, vorig jaar kampioen in de Formule 2, wende snel aan het idee dat Aston Martin er goed voor stond. “Het is goed om te zien dat alle moeite van het team loont. Daar is iedereen erg blij mee, ik ook.”

