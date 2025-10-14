Nog zes races te gaan en dan is Isack Hadjar officieel rookie-af. De vicekampioen van de Formule 2 stroomde dit jaar door naar Racing Bulls. Na een moeizame seizoensstart in Melbourne ging het hem al snel voor de wind. De jonge Parijzenaar ontpopte zich tot een constante factor binnen het neventeam, met als kroon op zijn debuutjaar zijn eerste podiumplaats in Zandvoort. Daardoor is de druk – voor het eerst in zijn carrière – van de ketel bij Hadjar.

Het is nog onduidelijk voor welk van de twee Red Bull-teams Isack Hadjar volgend jaar zal uitkomen, maar zeker is dat hij voorlopig thuishoort in de koningsklasse. Tijdens de GP van Singapore erkende hij dat hij contractuele zekerheid heeft tot 2026. Topadviseur Helmut Marko had in Bakoe al verzekerd dat Verstappen en Hadjar in elk geval niets te vrezen hebben voor het aankomende seizoen. Een unicum voor het Frans-Algerijnse talent, voor wie het nog onwennig voelt dat hij zich niet langer hoeft te bewijzen.

‘Ik heb altijd genoten van de druk’

De media in Singapore vroegen Hadjar naar de komende Grands Prix en het feit dat de druk op zijn jonge carrière lijkt afgenomen. “Dat is altijd een fijne positie om in te zitten”, reageerde hij. “Maar tegelijkertijd ben ik er gedurende mijn hele loopbaan aan gewend geraakt om me tot de allerlaatste race te moeten bewijzen. In elk kampioenschap moest ik, koste wat het kost, hogerop zien te komen. Dus ja, dit is eigenlijk een nieuwe situatie voor mij, maar het haalt zeker wat druk van mijn schouders.”

“Ik heb altijd genoten van die druk”, voegde Hadjar er snel aan toe. “Ik heb het gevoel dat ik juist dan op mijn best presteer. We zullen zien hoe ik het er in de laatste Grands Prix vanaf breng. Eén ding is zeker: ik zal altijd blijven pushen en risico’s niet uit de weg gaan.” Na achttien Grands Prix staat Hadjar op een keurige negende plaats in het kampioenschap. 39 van de 72 WK-punten van Racing Bulls staan bovendien op zijn naam. De vraag is nu of hij volgend jaar het Red Bull-stoeltje van Yuki Tsunoda erft – die scoorde dit jaar slechts twintig punten, waarvan zeventien bij het hoofdteam.

