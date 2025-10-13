Oud-coureur Juan Pablo Montoya tipt Mercedes dat het Max Verstappen misschien helemaal niet nodig heeft. De viervoudig wereldkampioen werd begin dit jaar veelvuldig gelinkt aan een transfer naar de Silberpfeile. Ook in de toekomst blijft een overstap naar Brackley aannemelijk. Toch meent Montoya dat Mercedes met George Russell al een toekomstige wereldkampioen in huis heeft – de Brit zou minstens zo goed kunnen worden als Verstappen.

Russell is nog steeds verwikkeld in contractonderhandelingen met zijn huidige werkgever. Toto Wolff bevestigde tijdens het raceweekend in Singapore dat Mercedes in 2026 met dezelfde line-up doorgaat, al is het nog wachten op een officiële bekendmaking. De vertraging zou deels te maken hebben met het openlijk flirten van Mercedes met Verstappen in de eerste seizoenshelft. Gezien de teleurstellende prestaties van Red Bull leek een transfer destijds ophanden, maar in de zomer beloofde Verstappen alsnog trouw te blijven aan de Oostenrijkers.

Sommige kenners speculeren dat een mogelijke samenwerking met Verstappen Russell nog altijd in de weg zit. De Brit zou een langetermijndeal willen tekenen, maar Wolff houdt vast aan de kortere contracten die Mercedes traditioneel hanteert. Montoya gelooft echter niet dat de Duitse renstal Verstappen nodig heeft, juist vanwege het huidige niveau van Russell. De 27-jarige Brit won dit jaar al twee Grands Prix en valt vooral op door zijn consistentie.

‘Russell dwingt een contract af’

“Ik weet niet wat Toto Wolff denkt, maar Russell heeft al laten zien dat Mercedes Verstappen helemaal niet nodig heeft”, aldus de Colombiaan in zijn podcast voor AS. “Ze hebben Russell al, en hij zou in de toekomst net zo goed kunnen zijn als Verstappen. Dit laat eigenlijk zien dat Wolff zegt: ‘We moeten iemand hebben voor de toekomst.’ Maar Russell ís die persoon.”

Kimi Antonelli, die ook nog geen contract heeft voor 2026, staat hoog aangeschreven bij Wolff en wordt klaargestoomd om ooit het gezicht van Mercedes te worden. Toch denkt Montoya dat de jonge Italiaan het veld zal moeten ruimen als Verstappen ooit nog naar Brackley komt – niet Russell. “Zoals Russell nu presteert, dwingt hij Mercedes om te zeggen: ‘Wat hij ook wil, we zullen moeten toegeven'”, besloot de zevenvoudig racewinnaar. “Hij heeft dit jaar twee zeges geboekt met een auto die in theorie niet eens in staat was om te winnen.”

