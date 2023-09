Na de Grand Prix van Japan lijkt de positie van Sergio Pérez nog meer onder druk te staan dan eerder. Red Bull-teambaas Christian Horner kan maar weinig goeds zeggen over de race van de Mexicaan, terwijl adviseur Helmut Marko duidelijk een lijstje met opvolgers paraat heeft.

De race in Japan was niet een waar Sergio Pérez met veel plezier op terug zal kijken. Terwijl Max Verstappen bijna met simpel gemak naar een overwinning reed, had Pérez het ene incident na het andere. Botsingen met Lewis Hamilton en Kevin Magnussen, twee tijdstraffen, schade en onhandig veel pitstops resulteerden er uiteindelijk in dat de Mexicaan geen schijn van kans meer had op punten, laat staan een podium. Hij werd in ronde vijftien uit zijn lijden verlost toen het team hem binnenriep om de auto te parkeren.

Dat had het einde van zijn race moeten zijn. Maar het team keek nog eens een keer goed naar de regels, besefte dat Pérez zijn tweede tijdstraf niet uit had gezeten, en kwam tot de conclusie dat als ze hem nog eens naar buiten stuurden, ze daarmee een gridstraf voor Qatar zouden ontduiken. En dus ging Pérez in ronde 40 opnieuw de baan op, met een achterstand van 43 minuten op de eerstvolgende auto. Hij reed één ronde, ging de pits weer in, zat zijn tijdstraf uit en parkeerde de auto opnieuw.

Dit trucje was volgens teambaas Horner het enige positieve aan de race van Pérez. “Hij had al een slechte start”, reflecteert Horner na de race. “Hij had schade aan zijn voorvleugel in de eerste ronde, dat was pech hebben. Toen kreeg hij een tweede tijdstraf, en waarschijnlijk uit frustratie passeerde hij Magnussen te optimistisch en had hij opnieuw schade aan zijn vleugel. Het enige goede dat we er vandaag uit hebben weten te krijgen, is dat we die straf nu niet meenemen naar de volgende race, in Qatar.”

Druk op Pérez

De teleurstellende prestaties hadden niet op een slechter moment kunnen komen voor Pérez. Ondanks dat het team constant blijft benadrukken dat het contract van de Mexicaan voor volgend jaar geëerd zal worden, blijft de druk op hem toenemen. Daniel Ricciardo heeft zijn blik strak op het tweede zitje bij Red Bull gericht, en ook Yuki Tsunoda en Liam Lawson zullen dromen van een kans bij het grote team. Intussen stelt Helmut Marko openlijk dat hij graag Lando Norris naar het team zou halen, en wordt Oscar Piastri door analisten regelmatig in verband gebracht met het Oostenrijkse team.

Marko benadrukte dit weekend maar weer eens dat er genoeg kandidaten klaar staan op Pérez op te volgen. “Daniel wil terug naar Red Bull, Yuki is nog jong en veelbelovend, en Lawson heeft laten zien wat hij kan”, analyseert de Red Bull-adviseur bij Sky Sports. “We moeten aan de toekomst denken. Ricciardo en Checo zijn allebei de dertig al voorbij. Het hangt ervan af hoe lang zij nog door willen, wat hun plannen zijn. Daar moeten we natuurlijk op voorbereid zijn.”

