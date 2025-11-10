Racing Bulls pakte in de Grand Prix van São Paulo een dubbele puntenfinish. Liam Lawson eindigde als zevende, terwijl teamgenoot Isack Hadjar als achtste over de streep kwam. Een broodnodig resultaat voor het Italiaanse team, dat sinds de Grand Prix van Azerbeidzjan eind oktober geen punten meer had gescoord.

Sinds eind september had Racing Bulls geen punten meer gescoord. In Bakoe eindigde Liam Lawson als vijfde en Isack Hadjar als tiende. Het kwam dan ook goed uit dat het team in São Paulo weer een flink aantal punten wist te pakken. Racing Bulls vecht fel om de zevende plek in het constructeurskampioenschap, terwijl al hun directe rivalen in de tussentijd wel bleven scoren. Liam Lawson was na de race dan ook zichtbaar tevreden: “Ik ben superblij met het resultaat van vandaag. De strategie werkte uitstekend voor ons. Het is een enorme inspanning geweest om beide auto’s vandaag in de punten te krijgen.”

Ook teamgenoot Isack Hadjar was tevreden over zijn race in Brazilië: “We hebben een P7 en P8 binnengehaald, een mooie dubbele puntenfinish voor het team. We gaan samen analyseren wat we nog kunnen verbeteren voordat we over twee weken aan de laatste triple-header van het seizoen beginnen in Las Vegas.”

Een droge periode

Racing Bulls-teambaas Alan Permane was vol lof over zijn team: “Het is een droge periode geweest voor ons, dus om hier terug te komen, sterk te kwalificeren en vervolgens beide auto’s in de punten te krijgen, is een uitstekende prestatie. We hadden vandaag niet het tempo van Bearman in de Haas, maar we scoren meer dan al onze directe rivalen en vergroten onze voorsprong in het constructeurskampioenschap. We hebben nu twee weken tot Las Vegas, waar we aan een van de zwaarste fases van het jaar beginnen met de laatste triple-header. Het is belangrijk dat we ons goed voorbereiden, maar ook dat iedereen de tijd krijgt om weer op te laden.”

Met dit resultaat staat Racing Bulls zesde in het constructeurskampioenschap met 82 punten. Aston Martin volgt met 72 punten, Haas heeft 70 punten en Sauber 62 punten. Met nog drie Grand Prix en een sprintrace te gaan, wordt de strijd in het middenveld in de slotfase van het seizoen cruciaal voor het prijzengeld.

