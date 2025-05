De nieuwe regels met betrekking tot de voorvleugels gaan tijdens de Grand Prix van Spanje volgens Max Verstappen weinig invloed hebben; hij spreekt duidelijke taal. “Hooguit verandert het de balans van de auto een beetje”, vertelt hij donderdag in de paddock.

De startopstelling op z’n kop, de verhoudingen opnieuw bepaald en de voorsprong van McLaren als sneeuw voor de zon verdwenen? Wie zulks verwacht, zal dit weekend tijdens de Spaanse GP vermoedelijk bedrogen uitkomen. De nieuwe regels voor voorvleugels zouden bepaalde voordelen bij teams moeten voorkomen.

LEES OOK: Jos Verstappen voorspelt ‘gelijk speelveld’ in Spanje: ‘Oneerlijke voordelen verdwijnen’

Het gaat daarbij om het doorbuigen van een voorvleugel bij belasting. Dat mocht 15 millimeter zijn, maar vanaf dit weekend nog maximaal 10 millimeter. Red Bull roept al maanden dat McLaren de huidige regels in haar voordeel gebruikt, de verwachting is dat de Britse formatie dus langzamer zal worden. Of dat echt zo is, betwijfelen steeds meer mensen. Velen in de paddock denken dat het allemaal wel wat meevalt, Verstappen incluis.

“Het zal hooguit de balans in de auto’s een beetje veranderen”, vermoedt de viervoudig en regerend wereldkampioen. Duidelijk taal dus van Verstappen: “Ik verwacht echt geen hele grote verschillen qua tijdwinst of tijdverlies. Zeker voor ons zal het niet veel uitmaken.”

Hij vervolgt: “Wij hadden er al geen voordeel van. Ik weet alleen niet of wij het dus niet goed aanpakten of er gewoon niet het meeste uit haalden. Maar ook voor andere teams zal het niet veel verschil maken: als je een goede auto hebt, heb je ook na deze regelwijziging nog steeds een goede auto.”

Lees hier alles over de GP Spanje

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.