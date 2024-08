De organisatie van de Dutch Grand Prix heeft ruzie met Formule 1-ticketaanbieder Platinium Group. De buitenlandse ticketverkoper zou 35.000 toegangskaarten voor Zandvoort aan buitenlandse fans verkopen, maar dat is nog niet gelukt. Het AD schrijft dat de organisatie van de Nederlandse race daarom naar de rechter wil stappen.

Volgens het AD heeft ticketaanbieder Platinium dertig miljoen betaald voor het recht om 35.000 kaarten te verkopen aan fans buiten Nederland voor de aankomende twee edities van de Nederlandse GP. De meeste van deze tickets zijn te koop vanaf 300 euro. De verkoop blijft achter, mede doordat de Nederlandse Grand Prix minder populair is onder buitenlandse fans.

Platinium lukt het daarom niet om genoeg tickets te verkopen. De Dutch Grand Prix-organisatie wil nu via de rechter 3,8 miljoen euro eisen, een kwart van het totaalbedrag van vijftien miljoen. De organisatie van de Dutch Grand Prix laat via advocate Merel Franke weten dat ze liever het kort geding vermijden. “Het betreft een contractuele discussie met de wederpartij. We hopen nog steeds er uit te komen, zodat een kort geding niet nodig is.”

Exclusiviteitsafspraken

Platinium Group stelt op zijn beurt weer dat de Dutch Grand Prix-organisatie de exclusiviteitsafspraken heeft geschonden. Zo verkoopt Verstappen.com ook actief tickets aan buitenlandse fans. Volgens Platinium was echter de afspraak dat het bedrijf van de drievoudig wereldkampioen dat niet zou doen.

