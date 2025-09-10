Ook oud-Formule 1-baas Bernie Eccelstone spreekt zich uit over de controversiële teamorder van McLaren in Monza. Volgens de Britse zakenman liet de renstal met de opdracht aan Oscar Piastri om Lando Norris door te laten een duidelijke voorkeur zien. ‘McLaren heeft het voortdurend over eerlijkheid. Maar was het eerlijk voor Piastri?’, vraagt Ecclestone zich af.

Daags na de GP Italië houdt de controversiële teamorder van McLaren in de slotfase van de race de gemoederen nog altijd bezig. Het Britse team besloot Oscar Piastri op te dragen Lando Norris te laten passeren, nadat de Brit door een langzame pitstop eerder in de race achter de Australiër op plek drie terecht was gekomen. Dankzij de ruil werd Norris uiteindelijk tweede, en liep hij drie WK-punten in op de Australiër in het kampioenschap.

Beide coureurs spraken na de race van een ‘eerlijke’ opdracht vanuit het team, maar oud-Formule 1-baas Bernie Ecclestone zet daar zijn vraagtekens bij. “Ze hebben het voortdurend over eerlijkheid. Maar is het eerlijk voor Piastri als hij gestraft wordt voor een fout van het team? Nee”, is Ecclestone duidelijk tegenover Blick.

Voorkeur voor Norris?

Volgens de 94-jarige Brit liet McLaren met de teamorder juist zien een voorkeur te hebben in de titelstrijd. “Je krijgt langzamerhand het gevoel dat McLaren liever een wereldkampioen met de naam Lando Norris heeft”, vervolgt Ecclestone “Fouten zoals gemiste pitstops, motorschade of gebroken ophangingen komen weliswaar minder vaak voor, maar horen nu eenmaal bij de sport.”

