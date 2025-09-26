Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone verdedigt zich tegen de beweringen van Felipe Massa. De Braziliaanse oud-Formule 1-coureur klaagt onder meer de Brit aan voor de afhandeling van het Crashgate-schandaal in 2008. Volgens Massa waren de acties van Ecclestone, de FIA en de FOM na het schandaal ‘onacceptabel’. De Britse zakenman verweert zich nu: ‘Er was destijds niet genoeg bewijs om ook maar iets te doen.’

Zeventien jaar na Crashgate is het schandaal nog altijd onderwerp van gesprek. Felipe Massa spant een rechtszaak aan tegen de FIA, de FOM en Bernie Ecclestone voor de manier waarop ze het schandaal afhandelden. “Degenen die belast zijn met de bescherming van de sport hebben hun plichten rechtstreeks geschonden. Zij mogen niet profiteren van het verbergen van hun eigen wangedrag”, oordeelde Massa hard over de drie partijen tegenover The Times. “Zulke acties zijn onacceptabel in elk aspect van het leven, maar vooral in een sport gevolgd door miljoenen, onder wie kinderen.”

LEES OOK: Hoe Verstappen Norris helpt in de titelstrijd: ‘Hij kan nu punten afpakken’

Ecclestone zou eerder in een interview met F1-Insider hebben toegegeven dat hij en oud-FIA-voorzitter Max Mosley er in 2008 nog achterkwamen dat Nelson Piquet jr. in opdracht van Renault opzettelijk was gecrasht. Vervolgens zou het schandaal zijn weggemoffeld om imagoschade te voorkomen.

Ecclestone verdedigt zich

De inmiddels 94-jarige Ecclestone zegt nu tegen The Times dat hij het interview met F1-Insider zich niet meer herinnerde totdat Massa het aanhaalde. “Het was een interview dat ik gaf aan iemand in Duitsland”, legt de Brit uit. “Die kerel sprak gebrekkig Engels. Hij maakte wat aantekeningen en die werden vervolgens opgepakt door iemand in Engeland. Niet alleen mijn eigen advocaten maar ook die van de FIA en de Formule 1 zien niet hoe dit in een rechtszaak als bewijs kan worden gebruikt.”

Volgens de voormalig Formule 1-baas was er ook geen enkele manier waarop de uitslag van de GP Singapore aangepast of zelfs geschrapt kon worden. “Daar bestonden helemaal geen regelingen voor. Max (Mosley, red.) wist dat er destijds niet genoeg bewijs was om ook maar iets te doen. Dat kwam later pas toen Nelson (Piquet jr., red.) besloot erover te praten.” Daarnaast heeft voormalig FIA-voorzitter Mosley volgens Ecclestone ook nooit gezegd dat het schandaal onder het tapijt moest worden geveegd. “Hij zei alleen dat het niet goed was voor het imago van de Formule 1”, besluit Ecclestone.

Lees hier alles over de GP Singapore

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.