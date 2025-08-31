Het Formule 1-seizoen is met het aanbreken van de Dutch GP aan de tweede seizoenshelft begonnen. Oscar Piastri gaat nog altijd aan de leiding in het coureurskampioenschap, al wist teamgenoot Lando Norris het gat wel terug te brengen tot negen punten. De titelstrijd tussen de twee teamgenoten is daarom nog niet gestreden, al is het voor oud-Formule 1-baas Bernie Ecclestone wel duidelijk: Piastri wordt wereldkampioen.

Bernie Ecclestone had tot 2017 de commerciële rechten van de Formule 1 in handen, en heeft inmiddels veel coureurs de revue zien passeren. De Britse zakenman zet echter voor dit jaar zijn geld in op Oscar Piastri als wereldkampioen. “Hij doet gewoon goed zijn werk”, vertelt Ecclestone tegen Sport.de. “Hij weet wanneer hij fouten maakt en geeft dan anderen daar niet de schuld van. Vervolgens maakt hij die fouten niet meer. Hij is daardoor de beste coureur na Max Verstappen.”

Volgens Ecclestone heeft Piastri dit jaar wel het geluk bij McLaren te rijden. “De coureurs (Norris en Piastri, red.) hebben geluk dat ze op het juiste moment bij het juiste team zitten”, vervolgt de Brit. “Er waren in het verleden coureurs die beter waren dan de huidige generatie, maar nooit de kans kregen om hun kwaliteiten te tonen.”

Complimenten aan Zak Brown

Niet alleen Piastri krijgt een lofzang van Ecclestone, ook McLaren-CEO Zak Brown kan op een compliment van de oud-Formule 1-baas rekenen. “Zak Brown doet het heel erg goed. Ik heb hem dat recentelijk nog verteld. Ik zei tegen hem: ‘Ik denk niet dat je veel talent hebt, maar je weet wel de juiste personen uit te kiezen om voor je te werken.’ Hij weet zichzelf te omringen met de juiste personen en die ook bij elkaar te houden. McLaren levert zo goed werk.”

