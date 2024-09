De Nederlandse Rinus ‘Veekay’ van Kalmthout zal volgend jaar niet uitkomen voor Ed Carpenter Racing in de Amerikaanse IndyCar-klasse. Hiermee komt er een einde aan een vijfjarige samenwerking tussen het team uit Indiana en de 24-jarige coureur uit Hoofddorp. Naar verluidt kwam het nieuws als een verrassing voor het kamp van Van Kalmthout, dat de afgelopen dagen nog positief was over een nieuwe deal.

Rinus van Kalmthout eindigde het afgelopen seizoen op de 13e plaats in het kampioenschap en leek af te stevenen op een nieuwe samenwerking met zijn vertrouwde team. Carpenter bevestigde een kleine maand geleden nog tegenover RACER dat het team ‘een toekomst zag met beide coureurs.’ ‘Veekay’ kreeg dit seizoen gezelschap van de Deense rookie Christian Rasmussen. Of Rasmussen wel aanblijft in 2025, is nog niet bekend.

Een nieuw stoeltje voor het aankomende seizoen veiligstellen wordt een flinke uitdaging voor Rinus van Kalmthout. De meeste teams hebben hun line-up inmiddels vastgelegd. Naar verluidt zal Ed Carpenter Racing binnenkort bekendmaken wie er in 2025 in hun Chevrolet-bolides zullen stappen.

Statistieken Rinus van Kalmthout

‘Veekay’ kwam in 2020 bij het team terecht en maakte indruk met zijn consistentie. In zijn debuutseizoen scoorde hij meteen vier podiumplaatsen, twee polepositions en één overwinning. In de afgelopen vijf kampioenschappen eindigde hij respectievelijk als 14e, 12e, 12e, 14e en 13e. Dit jaar reed hij nog de meeste ronden van alle coureurs.

