Was Adrian Newey zo gefrustreerd over de gang van zaken achter de schermen bij Red Bull dat hij om die reden besloot het team de rug toe te keren? Eddie Jordan, die als manager van de Britse ontwerper de onderhandelingen deed over de voorwaarden van zijn voortijdige vertrek, licht een tipje van de sluier op. “Misschien zag hij een paar maanden of een jaar geleden iets wat hem van streek maakte: een technische overtuiging over waar het team naartoe zou moeten waar hij het niet mee eens was.”

In mei werd bekend dat Newey zijn tot en met 2028 doorlopende contract bij Red Bull inleverde. Twee weken geleden werd hij gepresenteerd als de nieuwe technische man vanaf 2025 bij Aston Martin, het team van de Canadese miljardair Lawrence Stroll. Volgens Newey zelf was hij toe aan een nieuwe uitdaging, maar volgens Jordan had het zover nooit hoeven komen.

Volgens de Ierse oud-teambaas was Adrian Newey danig gefrustreerd geraakt door de ontwikkelingen bij Red Bull, zo erkent hij in de podcast Formula For Success. “Misschien zag hij een paar maanden geleden, een jaar geleden, iets wat hem van streek maakte: een technische overtuiging over waar het team naartoe zou moeten waar hij het niet mee eens was.”

‘Het is geen ongelooflijke auto meer’

Jordan vervolgt: “Als je ziet wat er nu met Max Verstappen gebeurt, zou het dan zo kunnen zijn dat er iets met de auto of in het team is gebeurd waar Adrian niet blij mee was? Ik weet het antwoord niet.”

Eerder is al gesuggereerd dat Newey bezwaar had tegen het ontwikkelingspad dat Red Bull volgde onder leiding van technisch directeur Pierre Waché (zie foto boven, samen met Newey). Jordan: “Ik weet dat Adrian de auto ontworpen heeft, maar de afgelopen tijd was hij er niet bij om er een geweldige auto van te maken. Na de eerste zes races van het seizoen zouden we gezegd hebben: ‘Mijn God, dit is een ongelooflijke auto.’ Maar nu is het geen ongelooflijke auto meer.”

Volgens hem geldt Sergio Pérez daarbij als referentiemateriaal. “Ik denk dat Checo zijn mannetje staat en hij de snelheid van die auto weerspiegelt. Want we weten hoe geweldig Max is.”

